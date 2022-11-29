Rus komutan ile SDG komutanı arasında 'Türkiye operasyonu' görüşmesi

Suriye'deki Rus güçlerin komutanı Aleksandr Çayko'nun Suriye Demokratik Güçleri (SDG) komutanı Mazlum Kobani ile Haseke’de Türkiye'nin olası kara operasyonunu ele alan bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Rudaw'ın aktardığına göre, AP haber ajansına konuşan SDG sözcüsü Siyamend Ali, Çayko'nun Pazar günü Suriye’nin Mazlum Kobani ile görüştüğünü doğruladı. Sözcü, Çayko ve Kobani arasındaki görüşmenin detayları hakkında bilgi sahibi olmadığını ifade etti.

Lübnan merkezli El Mayadin televizyonu ise Çayko ile Kobani'nin Rojava’nın Haseke kentinde yaptığı görüşmede “sınır bölgesindeki gerginliği” ve “Türkiye'nin yeni bir kara operasyonu gerçekleştirmesinin önüne geçilmesi” için neler yapılabileceğinin ele alındığını bildirdi.

El Mayadin’e göre, Çayko'nun Suriye-Türkiye sınırında 30 kilometre derinliğe kadar Suriye güçleri yerleştirilmesini önerdiği iddia edildi.

Bir başka SDG sözcüsü Aram Hanna ise El Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada, Rusya'nın bu görüşmede Türkiye tarafının şartlarını ilettiğini öne sürdü. Söz konusu şartlar hakkında ayrıntı vermeyen Hanna, Türkiye'nin tüm taleplerini reddettiklerini söyledi.