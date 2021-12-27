Rus iktisatçılar: LEGO'lar altından daha mantıklı bir yatırım aracı

Moskova Ekonomi Yüksekokulu'ndan iki iktisatçı, yaptıkları çalışmayla tedavülden kalkan LEGO setlerinin ikinci el piyasalarda fiyatlarının yıllık %11 oranında arttığını ve bunun altından, hisse senetlerinden ve tahvillerden daha hızlı olduğu sonucuna vardı.

Research in International Business and Finance journal'da yayınlanan çalışmanın yazarları, 1987-2015 yılları arasında 2 bin 322 LEGO setinin fiyatlarına baktı. Veri seti, birincil satışlar ve çevrimiçi açık artırma işlemleriyle ilgili bilgileri içeriyordu. İkincil piyasa fiyatları, genellikle bir set satıştan kalktan sonra iki veya üç yıl sonra artmaya başlarken getirilerinin de yıllık - yüzde 50 ile + yüzde 600 arasında değişen farklılık gösterdiği kaydedildi.

Küçük ve çok büyük setlerin fiyatlarının artışı da farklı etkiler altında oluyor. Küçük setlerin genellikle benzersiz parçalar veya figürler içermesi ve büyük setlerin az miktarlarda üretilmesi ve yetişkinler için daha çekici olması nedeniyle bu iki kategorinin fiyatlarının orta büyüklükteki setlerin fiyatlarından daha hızlı arttığı gözlemlendi.

En çok fiyatı artan ürünler arasında ünlü binaların, popüler filmlerın veya dönemsel tematik setlerin bulunmasıysa dikkat çekti. Bunlar arasında Millennium Falcon, Cafe on the Corner, Taj Mahal, Death Star II ve Imperial Star Destroyer gibi setler bulunuyor. Bir başka çekici kategori, sınırlı sayıda basılan veya promosyon etkinliklerinde dağıtılan setleri içeriyor.

Ek olarak, LEGO fiyatlarının borsaya olan bağlantısının zayıf olması bu ürünlerin ayrı bir özelliğine dikkat çekiyor. Bununla birlikte, çalışmanın yazarları, LEGO'ya yapılan yatırımın yalnızca uzun vadede (yani üç yıldan fazla) değer kazandığını ve finansal menkul kıymetlere yatırımdan daha yüksek işlem maliyetleri (ör. teslimat ve depolama) gerektirdiğini söylüyor.

Çalışmayı yapan iktisatçılardan Victoria Dobrynskaya şu yorumlarda bulundu:

"LEGO yatırımcıları, özellikle sınırlı sayıda veya uzun zaman önce üretilmiş, ambalajsız setleri, özellikle nadir olanları yeniden satmaktan yüksek getiri elde ediyor. 20-30 yıl önce üretilen setler, LEGO hayranlarının nostaljik duyularına hitap ediyor ve fiyatları tavan yapıyor. Ancak genel olarak ikincil piyasada LEGO setlerinin yüksek karlılığına rağmen, tüm setler eşit derecede başarılı değil. Pazar nüanslarını çözmek ve belirli bir setteki yatırım potansiyelini görmek için gerçek bir LEGO hayranı olmak gerekir."