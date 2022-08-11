Rus hacker grubu Lockheed Martin'in sitesine sızdı: Yüzlerce çalışanın verileri çalındı

Rus hacker grubu Killnet, ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin'in sitesinin hacklediğini açıkladı.

Açıklamada, şirket çalışanlarının kişisel bilgilerine ulaşıldığı belirtildi.

Telegram kanalından açıklama yapan Killnet, "Düne kadar, Lockheed Martin'in tüm çalışanlarının verilerinin güvenliği olduğunu söylüyorlardı (ama değil). Çalışanların bilgisiyle ne yapacağız?" ifadelerini kullandı

Grubun kanalda paylaştığı videoda, yüzlerce şirket çalışanının tam adları, epostaları, birim adresleri ve telefonlarının yer aldığı bir tablo gösterildi. Görüntülerde, şirket çalışanı olduğu iddia edilen kişilerin fotoğrafları da yer aldı. Grup, kişisel verilere ilişkin iki ayrı dosya daha paylaştı.

Hacker grubu, dün yaptığı açıklamada, ABD'li şirketin sitesini hackleyerek, çalışanlara dair iç yetkilendirme sistemini ele geçirdiğini duyurmuştu. Hacklenen site kısa süre sonra yeniden erişime açılırken, Killnet grubu, Lockheed Martin'in hacklenen verileri kurtaramadığını bildirdi.

ABD'li F-16 savaş uçaklarının üreticisi olan Lockheed Martin, Rusya'ya karşı Ukrayna'ya tedarik edilen Yüksek Hareketli Ağır Silah Roket Sistemi (HIMARS) silahlarını da üretiyor.