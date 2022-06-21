'Rus gazı kesilirse Almanya resesyona girer'

Almanyada BDI sanayi kuruluşu 2022 yılı için ekonomik büyüme tahminini düşürürken, Rusyadan tedarik edilen doğalgazın kesilmesi durumunda Avrupanın en büyük ekonomisinde resesyonun kaçınılmaz olacağını açıkladı.

Kriz öncesi seviyelere dönmek olası değil

Reuters'in aktardığına göre BDIdan yapılan açıklamada Alman gayrisafi yurt içi hasılasının bu yıl yüzde 1,5 büyüyeceğinin tahmin edildiği belirtilirken, bu tahminin Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim öncesinde yüzde 3,5 seviyesinde olduğu belirtildi.

Kuruluş, ekonomik büyümede bu yıl sonundan önce kriz öncesi seviyelere dönülmesinin olası olmadığını açıkladı.

Rus petrolü için fiyat limiti

Öte yandan ABD, Rusya'nın enerji ihracat gelirlerini azaltmak için ülkenin ihraç ettiği petrole tavan fiyat çekilmesi için Kanada ve diğer ülkelerle ile görüşmeler yürütüyor.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, dün Toronto'da gazetecilere yaptığı açıklamada "Avrupa ülkeleri, ABD, İngiltere ve diğer ülkeler tarafından enerji konusunda uygulanan ve önerilen kısıtlamaları güçlendirecek tavan fiyat uygulamaları ya da istisnai fiyat düzenlemeleri üzerine konuşuyoruz" dedi.