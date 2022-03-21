Rus esirlerin hadım edilmesi çağrısı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, esir düşen Rus askerlerin hadım edilmesi çağrısı yapan doktor hakkında cezai soruşturma açıldığını açıkladı.

Sputnik'in haberine göre, açıklamada, “Hukuka aykırı ve tıp ahlakına aykırı bir duruş sergileyen doktorun nerede olduğunun tespit edilmesi için, şahsın uluslararası arananlar listesine dahil edilmesi konusu da çözüme kavuşturulacak” ifadesini kullanıldı.



Komite’ye göre, Ukrayna’nın ‘Mobil Hastane’ projesinin Başkanı Gennadiy Druzenko, yerel televizyonlardan birindeki canlı yayın sırasında doktorlara esir düşen yaralı Rus askerlerin hadım edilmesi talimatı verdiğini söyledi.