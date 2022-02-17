Rus Dışişleri: Tatbikatlar sona eriyor, NATO sakinleşebilir

NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ardından kabul edilen ortak açıklamayı yorumlayan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, Rusya-Belarus ortak tatbikatının sona erdiğini ve NATO’nun bu bakımdan sakinleşebileceğini vurguladı.

Sputnik’in Rus yayın organı Kommersant’a dayandırdığı habere göre, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ardından kabul edilen ortak açıklamayı yorumladı.

‘Sakinleşebilirsiniz, birlikler kalıcı yerlerine geri dönüyor...’

Gruşko, “Acaba NATO neden birdenbire Belarus'ta ‘Rus kuvvetlerinin efsanevi artışı’ konusunda endişe duymaya başladı? Tatbikatlar sona erdi, sakinleşebilirsiniz. Birlikler kademeli olarak kalıcı yerlerine geri dönüyor” dedi ve devam etti:

“(Rusya-Belarus) Birlik Devleti var, o batıya doğru genişlemiyor. Taşkent Anlaşması’nın, askeri saldırıya uğrayan bir Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkesine yardım edilmesini öngören dördüncü maddesi var. KGAÖ tamamen savunma amaçlı bir kuruluştur.”

NATO'nun doğu kanadı için endişelenecek bir şey olmadığını söyleyen Gruşko, “Burası, şimdi kendi müdahalelerinizin ve rejim değişikliklerinizin sonuçlarıyla uğraşmak zorunda olduğunuz güney kanadı değil” vurgusunu yaptı.

'Yararlı bir şeyler yapmak NATO'nun elinden gelmiyor...'

Rus diplomat, “NATO'nun açıklama metninde, doğu kanadını güçlendirme planlarının uzun zaman önce hazırlandığı doğrudan belirtiliyor. Var olmayan bir tehdide karşı korunmak için zırhlı araçları, uçakları, gemileri yollamaktan başka yararlı bir şeyler yapmak NATO’nun elinden gelmiyor. Ancak bunun neden yapıldığına dair açıklamalar çoğaldıkça, ABD ve müttefiklerinin gerçeklik algısının yeterliliği konusundaki şüpheler bir o kadar derinleşiyor” ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere, dün gerçekleşen NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ardından yapılan ortak açıklamada, “Rusya'nın Ukrayna ve çevresinde, ayrıca Belarus'ta çok büyük ölçekli, sebepsiz ve haksız bir şekilde askeri gücünün yığılmasından derin endişe duyuyoruz. Rusya'yı en kararlı şekilde diplomasi yolunu seçmeye, askeri yığınağı derhal tersine çevirmeye ve uluslararası yükümlülükleri ve taahhütlerine uygun olarak Ukrayna'dan askerlerini çekmeye çağırıyoruz” ifadeleri kullanılmıştı.