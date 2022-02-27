Rus Dışişleri: Barışı ve Ukrayna'da dökülen kanı sonlandırmanın koşullarını görüşmeye hazırız

Kiev ile müzakereler için oluşturulan Rus heyetinde yer alan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Moskova’nın Ukrayna’da akan kanların durması için görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

‘Mesele çantada neyle gidileceğidir...’

Sputnik’te yer alan habere göre, basın mensuplarına konuya ilişkin açıklamada bulunan Rudenko, “Mesele nerede toplanılacağı değil, çantada neyle gidileceğidir. Biz barışı konuşmaya hazırız, akan kanların durdurulmasının koşullarını görüşmeye hazırız, bunun insanların hayatlarını kurtarmaya yardımı olur” diye konuştu.

‘Kentler için egzotik öneriler geldi’

Yaptığı açıklamada Rudenko, “Kentlerin bu şekilde seçilmesi bizim için gerçekten anlaşılır değil. Başka egzotik öneriler de geldi. Bize göre herkes için daha uygun, daha rahat ve daha yakın bir yer seçilmesi gerekiyor. Lojistik bakımdan Belarus hem bize hem de Ukrayna'ya daha yakın görünüyor" dedi.

Öte yandan Rudenko, sözlerine “Minsk Temas Grubu çerçevesindeki müzakereler de burada yapılmıştı" diye ekledi.