Rusya Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşbirliği Dairesi Başkanı Nikolay Kobrinets, mevcut koşullarda Rusya ile NATO arasında siyasi diyaloğun imkansız olduğunu, hatta temasları sürdürme koşulları hakkında konuşmanın bile anlamsız olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi RIA Novosti'ye verdiği demeçte, NATO’nun Rusya ile doğrudan bir çatışmadan korktuğunu, ancak "son Ukraynalıya kadar" savaşmayı planladığını da belirtti. Kobrinets, “bu politika insanlık dışı ve son derece alaycı” dedi.

Kobrinets, Moskova'nın Avrupa Birliği'nin düşmanca eylemlerini cevapsız bırakmayacağını ve Brüksel'in Rusya ile çatışmanın kendi çıkarına olmadığını anlamasını umduğunu söyledi. Yetkili ayrıca "Rusya'ya karşı sorumsuz AB yaptırımlarının sıradan Avrupalıların hayatlarını olumsuz etkilediğini" kaydetti. Kobrinets, Rusya'nın AB'den yaptırımları kaldırmasını istemeyeceğini, ülkenin bir güvenlik payına sahip olduğunu da ekledi.

Kobrinets, Avrupa Konseyi’nden ayrılmasının ardından Rusya’nın yaklaşık 34 milyon avro tasarruf edeceğini söyledi.