'Rus casusu' denilen balina Norveç kıyısında ölü bulundu

Rusya tarafından casus olarak eğitildiği iddia edilen bir Beluga balinası Norveç kıyılarında ölü bulundu.

Güneybatıdaki Risavika kasabasının açıklarında yüzerken bulunan Hvaldimir lakaplı balinanın cesedi inceleme için en yakın limana götürüldü.

Balina ilk olarak beş yıl önce Norveç sularında, üzerinde "St. Petersburg Ekipmanı" yazan bir koşum takımına bağlı bir GoPro kamerayla görülmüştü.

Bu, Norveç yetkilileri tarafından Hvaldimir'in Rusya için çalışan bir "casus balina" olabileceği söylentilerine yol açmıştı. Batılı uzmanlar, bunun geçmişte de görüldüğünü iddia ediyor.

Hvaldimir'in cansız bedeni, hareketlerini yıllardır takip eden bir kuruluş olan Marine Mind tarafından haftasonu keşfedildi.

Marine Mind kurucusu Sebastian Strand, AFP haber ajansına ölüm nedeninin bilinmediğini ve Hvaldimir'in vücudunda belirgin bir yara olmadığını söyledi.

Strand, "Kalıntılarını almayı başardık ve veterinerlik enstitüsünde yapılacak otopsi için hazırlık olarak onu serin bir alana koyduk" dedi.

Genç yaşta hayatını kaybetti

Yaklaşık 15 yaşında olduğu tahmin edilen Hvaldimir'in türü olan Beluga balinasının ömrü 60 yıla kadar ulaşabiliyor. Balina ayrıca 4,2 metre uzunluğunda ve 1225 kilogram ağırlığındaydı.

Hvaldimir, ilk olarak Nisan 2019'da Rusya'nın Kuzey Filosu'nun konuşlandığı Murmansk'a yaklaşık 415 kilometre uzaklıktaki Ingoya adası yakınlarında Norveç teknelerine yaklaşmıştı. Belugalar'ın Kuzey Kutbu'nun bu kadar güneyinde nadiren görüldüğü ifade ediliyor.

Norveç istihbaratı soruşturma başlatmıştı

Hvaldimir'in 2019 yılında keşfedilmesinin ardından Norveç'in iç istihbarat teşkilatı, balinayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Norveç istihbaratı, balinanın insanlara alışkın göründüğü için Rus ordusu tarafından eğitilmiş olma ihtimalinin yüksek olduğunu öne sürmüştü.

Balina, yerel olarak Hvaldimir olarak tanındı. Lakabı, Norveççe balina kelimesi olan "hval" ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in isminin birleştirilmesi sonucu takıldı.

Rusya'nın yunuslar gibi deniz memelilerini askeri amaçlarla eğitme geçmişi olduğu iddia ediliyor. Barents Observer internet sitesi, Murmansk'ın kuzeybatı bölgesindeki deniz üslerinin yakınında balina kafesleri tespit ettiklerini söylemişti.

Rusya, Hvaldimir'in Rus ordusu tarafından eğitilmiş olabileceği iddiasına ilişkin şu ana kadar hiç resmi bir açıklama yapmadı. Moskova, daha önce deniz memelilerini casus olarak eğitmeyi amaçlayan herhangi bir programın varlığını reddetmişti.

Norveç medyası: Casus değil terapi balinası

Norveç medyasıysa, Hvaldimir'in bir "casus balina" olmaktan ziyade aslında bir tür "terapi balinası" olduğunu ileri sürdü.

Norveç'in devlet medya kurumu NRK, balinanın son beş yıldır Norveç'in birkaç kıyı kasabasında görüldüğünü ve çok uysal olduğunu belirterek "insanlarla oynamaktan hoşlandığının açık" olduğunu kaydetti.