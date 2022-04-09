Rus büyükelçiden 'ABD ile Rusya arasında doğrudan çatışma' açıklaması

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov Batılı ülkelerin Ukrayna'da yaşananlarda "doğrudan rol aldığını" ve gerilimi Ukrayna'ya silah tedarik ederek pompaladığını söyledi.

Ukrayna'ya silah tedarikinin "daha fazla kan dökülmesini kışkırttığını" belirten Antonov Batılı ülkelerin Rusya'ya karşı Ukrayna'da "tehlikeli ve provokatif eylemlerde" bulunduğunu kaydetti.

Newsweek'e verdiği mülakatta Antonov bu eylemlerin "Rusya ve ABD'yi doğrudan askeri çatışma yoluna götürebileceğini" söyledi.

Antonov Batılı ülkelerin Ukrayna topraklarındaki herhangi bir silah ve askeri ekipman tedarikinin ve nakliye konvoylarının Rus silahlı güçleri için "meşru askeri hedef" olacağını savundu.