Rus basınından iddia: Türkiye yaptırımlı ürünlerin gönderilmesini durdurdu

Rus Kommersant radyosu, Türkiye'nin aniden politika değiştirdiğini ve Batı yaptırımına maruz kalan ürünlerin "Paralel ithalatını" aniden engellemeye başladığını öne sürdü.

Cumhuriyet'in Rusya basınından aktardığı habere göre, Türk gümrük yetkilileri Rusya'ya giden yaptırımlı malların Türkiye topraklarından transit geçişine izin vermeyi aniden durdurdu.

Rus basınında yer alan haberde, "Türkiye, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'paralel ithalat' planını yasalaştırmasından bu yana Rusya'nın yaptırımları delme çabaları için kilit bir merkez haline geldi" sözleri dikkat çekerken "NATO üyesi Türkiye, Rusya'ya yaptığı ihracatın değerinin bir ay içinde 738 milyon doları aşarak tüm zamanların rekorunu kırdığını bildirdi" denildi.

Transasia Logistics Ticaret Direktörü Savenkova, "[Türkiye'nin] Herhangi bir resmi emir ya da kararname almayı beklemiyoruz. Çünkü o zaman Türkiye, geçen yıl yaptırım uygulanan malların Rusya'ya [yasadışı] sevkıyatını kolaylaştırmakla bağlantılı olduğunu kabul etmek zorunda kalacak" ifadesinde bulundu.

Savenkova, "Bugün itibarıyla Türkiye'nin Rusya'ya transit ve ihracat sevkıyatlarını işleme sistemi çalışmıyor" sözlerini ifadesine ekledi.

Optimalog şirketi genel müdürü Georgiy Vlastopulo, Türkiye'den Rusya'ya önceden rezerve edilmiş nakliye operasyonlarının çarşamba gününden bu yana beklemede olduğunu söyledi.

Vlastopulo, "Dün gece, Türk gümrüklerinin, Türk menşeli olmayan transit malların işlem görmesini engellediğine dair bildirimler almaya başladık" dedi.

Haberde, Kommersant radyosunun "Türkiye'nin ani politika değişikliğinin muhtemel nedeni olarak ABD'li yetkililerin baskısını gösterdi" sözleri aktarıldı.

Paralel ithalat uygulaması, yaptırım uygulanan malların, ticari marka sahiplerinin onayı olmaksızın Rusya'ya tedarik edilmesine izin veriyor ve bu tür ithalatları ithalat vergilerinden muaf tutuyor.