'Rus askerleri hadım etme talimatı verdim' diyen Ukraynalı doktordan yeni açıklama

Ukrayna askeri sağlık hizmeti başkanı Gennadiy Druzenko, ele geçirdikleri yaralı askerleri hadım etme talimatı yayınladığına yönelik sözleri nedeniyle özür diledi.

Rus askerlerin hadım edilmesi yönünde herhangi bir talimat vermediğini belirten Druzenko, "Bir duygusal patlama nedeniyle bu sözleri sarf ettim. Özür dilerim. Amacımız hayat kurtarmak" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Druzenko, açıklamalarının ardından "habersizce evine girip hayalarının kesileceğine" yönelik tehditler aldığını iddia etti.

Druzenko, dün yaptığı açıklamada, ele geçirdikleri yaralı Rus askerlerini hadım etme talimatı yayınladığını söylemişti.

Druzenko, Rusların "insan değil, hamamböcekleri oldukları için tüm yaralıların hadım edilmesi için katı emirler verdiğini" dile getirmişti.