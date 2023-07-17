RTÜK’ün TELE1’i susturma kararına mahkeme ‘dur’ dedi

Sosyal medyada hedef gösterilmesi sonrası tutuklanan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın 4 Soru 4 Yanıt programı için, RTÜK’ün verdiği 7 günlük ekran karartma cezası yürürlüğe giremedi. Ekran karartma kararının temyiz edildiği idare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.
TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın 20 Haziran tarihli 4 Soru 4 Yanıt programında AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun Abdullah Öcalan hakkındaki sözleri üzerine AKP’nin Abdullah Öcalan'la yeni bir açılım süreci başlatabileceğine dair sözleri sosyal medyada çarpıtılarak dolaşıma sokulmuş, Merdan Yanardağ bu soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.
RTÜK, Yanardağ’ın sözlerinin çarpıtılmasıyla hazırlanan kurmaca video nedeniyle TELE1’e 7 gün ekran karartma cezası vermişti.