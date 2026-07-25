RTÜK'ten Sözcü TV'ye Şara incelemesi: ‘Dış politika vizyonumuzla bağdaşmayan ifadeler tespit edildi’

Serap Belovacıklı, Sözcü TV'de sunuculuğunu yaptığı “Haber Saati” programında iktidarın “Terörsüz Türkiye” adını verdiği sürece ilişkin Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un siyasi parti ziyaretlerini işledi.

İYİP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Raşit Yılmaz’la bağlantı yapan Belovacıklı, bağlantı sonrası yaptığı yorumda şu ifadeleri kullandı:

“Burası Suriye değil. Burası El-Nusra’cıya kravat taktığınızda cumhurbaşkanı yaptığınızda bir katili herkesin alkışlayacağı bir milletten oluşmuyor. Türkiye Cumhuriyeti Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu bir devlet. Onun ve onun silah arkadaşlarının kurduğu bir devlet. Milletle birlikte kurduğu bir devlet.”

RTÜK’ten açıklama

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ise HTŞ lideri Ahmed Şara’nın hedef alındığı gerekçesiyle Sözcü TV hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

RTÜK tarafından yapılan açıklamada, “Bir televizyon kanalında, komşumuz Suriye’nin meşru Devlet Başkanı’na yönelik asılsız ithamlar üzerinden, iyi komşuluk ilişkilerine zarar verebilecek, Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politika vizyonu, temel ilkeleri ve diplomatik doktriniyle bağdaşmayan ifadeler kullanıldığı tespit edilmiş olup, söz konusu yayına ilişkin olarak inceleme başlatılmıştır. Yayına yönelik inceleme, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un ilgili yayın hizmeti ilkeleri çerçevesinde RTÜK İzleme Uzmanlarımız tarafından titizlikle yürütülmektedir” ifadeleri yer aldı.

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