RTÜK'ten karar: AKP'nin 'Türkiye Yüzyılı' sloganının yer aldığı 'kamu spotu' yayınlanacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK); Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, AKP’nin “Türkiye Yüzyılı” belgesine atıf yapılan Çiftçi Kayıt Sistemi’nin güncellenmesi ile ilgili “öncelikli yayınının”; TV kanallarında yayınlanmasına oyçokluğu ile karar verdi.

“Öncelikli yayında”, “İki günlük iş, iki dakikada bitiyor. Türkiye Yüzyılı’nda tarımda dijital dönüşüm devam ediyor” deniliyor.

RTÜK, bugünkü toplantısında; Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan, Çiftçi Kayıt Sistemi ile ilgili öncelikli yayın talebinin, TV kanallarında yayınlanmasına oyçokluğu ile karar verdi. Kamu spotunda, AKP’nin “Türkiye Yüzyılı” belgesine doğrudan atıf yapıldığı görüldü.

ANKA'dan Dilan Kutlu'nun haberine göre Kamu spotu videosunda, bir çiftçi “Bu sene bereketli geçecek inşallah. Pamuk ekeceğiz ya Çiftçi Kayıt Sistemi'ne bildirmek lazım. Çayımı içeyim de şehre doğru yola koyulayım. En az iki günlük işim var” diyor. Torunu ise çiftçiye “Dur dede, bekle. Ne işimiz var şehirde? Sen çayını iç, ben hallederim o işleri” yanıtını veriyor.

Videoda “Çiftçi Kayıt Sistemi güncellendi. Artık başvuru şartları ve süreç çok daha kolay. Çiftçilerimiz e-Devlet üzerinden hiçbir yere gitmeden Çiftçi Kayıt Sistemi işlemlerini yapabiliyor. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan ve arazi bilgilerinde değişiklik olmayan, ürün güncellemesi yapacak tüm çiftçilerimiz bu hizmetten yararlanabiliyor. İki günlük iş, iki dakikada bitiyor. Türkiye Yüzyılı’nda tarımda dijital dönüşüm devam ediyor” ifadeleri kullanılıyor.

Mevzuat ne diyor?

Kamu Spotları Yönergesi’nin 4. maddesi; “Kamu spotlarında siyasi partilerin resmi sembolleri ile siyasi partilere ait logo, şekil, slogan gibi çağrışım unsurlarına yer verilemez” hükümlerini içeriyor.

Çiftçi Kayıt Sistemi nedir?

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) 21 Haziran 2021 yılında devreye alınan ve üreticilerin arazilerinde yaptıkları bitkisel üretim faaliyetlerinin kayıt altına alınarak, tarımsal destek ödemelerinin yapılmadığı idari kayıt sistemidir.