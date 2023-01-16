‘SADAT’ reklamı RTÜK gündemine taşındı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TV 100 ekranında Uğur Dündar'a konuk oldu. Program esnasında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kapısının önüne giderek “paramiliter bir kuruluş olmakla” ve “seçim güvenliğini tehlikeye sokacak girişimlerde bulunmakla” suçladığı SADAT'ın reklamı yayınlandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da “O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz!” ifadeleriyle tepki gösterdiği reklama ilişkin bir adım da Radyo Televizyon Üst Kurul (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı’dan geldi.

‘Planlı bir girişim'

Söz konusu reklama dair RTÜK’ün inceleme başlatmasını talep ederek dilekçe veren Taşcı, SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi’nin “reklam görüntüsü adı altındaki tehdidin planlı” bir girişim olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla itiraf ettiğini savundu.

Söz konusu reklama ilişkin rapor düzenlenmesini ve Üst Kurul toplantı gündemine alınmasını talep eden Taşcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yayındayken reklam görüntüsü adı altında ‘planlanmış’ tehdit içerikli görselle paramiliter yapının reklamını yapan TV100 kanalının yayının incelenmesi için RTÜK’e dilekçe verdim. RTÜK bunu görmezden gelemez, yok sayamaz” ifadelerini kaydetti.

Ne olmuştu?

Kılıçdaroğlu, TV 100 ekranında 'Haftanın Panaroması' isimli programda Uğur Dündar'a konuk olduğu sırada Kemal Kılıçdaroğlu'nun kapısının önüne giderek paramiliter bir kuruluş olmakla ve seçim güvenliğini tehlikeye sokacak girişimlerde bulunmakla suçladığı SADAT'ın reklamı yayınlanmıştı. Reklamın görselinde elleri silahlı ve yüzleri maskeli kişilerin fotoğrafı vardı. TV 100 yaptığı açıklamada reklam bölümünün siyasi bilgisi olmadığı için bu 'politik hatanın' yaşandığı yönünde açıklama yapmıştı. SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi ise reklamın planlı olduğunu söylemişti.