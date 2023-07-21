RTÜK'ten Halk TV'ye 5 program durdurma ve üst sınırdan para cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV'ye 5 program durdurma ve üst sınırdan para cezası verdi. Cezanın yarın uygulanacağını duyuran Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, nedeninin milletvekili açıklaması olduğunu ve bunun sansür olduğunu belirtti.

RTÜK'ün cezası ile ilgili olarak Mahiroğlu, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"HALK TV yine ceza aldı, 5 program durdurma ve üst sınırdan para cezasını yarın sabah uygulayacağız. Üstelik bu ceza yine, yayına konuk olarak katılan, dokunulmazlığı olan bir milletvekilinin açıklamasına dayanıyor. RTÜK’ün yaptığı tartışmasız bir sansürdür. Biz mücadeleden yorulmadık, yorulmayız. Her şeye rağmen yolumuzda yürümeye devam edeceğiz."

Halk TV Haber Yayın Yönetmeni Bengü Şap Babaeker de sosyal medya hesabından şu mesajı duyurdu:

"Haksız cezalara mı öfkelenmeli yoksa uyarılmasına ve ceza geleceğini bilmesine rağmen canlı yayında slogan atanlara mı? İnsan bilemiyor bazen..."