RTÜK'ten Halk TV, TELE1 ve Fox TV'ye ceza

RTÜK, Halk TV, Tele 1 ve FOX TV'ye ceza yağdırdı.

RTÜK üyesi CHP’li İlhan Taşçı kanallara verilen cezaları sosyal medya hesabından duyurdu.

Taşçı, şu ifadeleri kullandı:

"1- RTÜK, Halk TV’de yayınlanan Medya Mahallesi’ne 3 ayrı ceza verdi. Yayında “terör mimikle övüldüğü” savıyla programın 3 kez durdurulmasına, %3 de para cezasına karar verildi. Aynı programın farklı tarihlerdeki 2 ayrı yayınına da % 3 para cezası vererek, RTÜK kendi rekorunu kırdı!

2- Prof. Dr. Emre Kongar ile Merdan Yanardağ'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasını “halkın iradesine darbe” olarak nitelemeleri nedeniyle TELE 1'e %3 idari para cezası verildi. TELE 1’e Açıkça programı nedeniyle de ayrıca % 3 para cezası kararı çıktı.

3- İlker Karagöz İle Çalar Saat programında, TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye dönük sözlerine ilişkin “bir tek gün pazara gitse şu cümleyi kurmaya utanır” sözleri nedeniyle Fox TV'ye %3 idari para cezasına oy çokluğuyla karar verildi.

4- RTÜK'ün kestiği cezalar, seçime giderken Türkiye’yi “karanlığa ve suskunluğa boğma arayışına” ilişkin önemli bir göstergedir. Medyadan istenen, ülkede % 150'yi bulan enflasyonu göstermemeleri, iktidarı eleştirmemeleri, muhalefetin çözüm önerilerini halka duyurmamaları!"