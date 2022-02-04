RTÜK'ten gündüz kuşağı programlarına, dizilere, yarışmalara ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, izleme değerlendirme uzmanlarının raporlarını görüştü ve aralarında "gündüz kuşağının" da olduğu çok sayıda program ve kanal için yaptırım uyguladı.

RTÜK'ün verdiği cezalar şöyle:

Beyaz TV’de yayınlanan “Hayatta her şey Var” adlı program hakkında hazırlanan raporu görüşen Üst Kurul, cinsel içerikli konuşmaların geçtiği yapımdan ötürü Beyaz TV’nin Yasada yer alan "Yayın Hizmetleri…Toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz." ilkesini ihlal ettiğini kararlaştırdı. Beyaz TV’ye idari para cezası uygulandı.

Star TV’nin “Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde” isimli gündüz kuşağı programı da rapora konu oldu. Yayında normal olmayan evlilik dışı ilişkilerin sıradan olaylar gibi konuşulması, 4 yaşındaki bir çocuğun isminin ifşa edilmesi ile fotoğrafının defalarca yayınlanması Yasa ihlali olarak görüldü. Üst Kurul, yayıncı kanala idari para cezası verdi.

ATV’de yayınlanan “Esra Erol’da” programını görüşen Üst Kurul, 6112 sayılı kanunda geçen yayın ilkelerinin ihlal edildiği belirleyerek, genel ahlaka, millî ve manevî değerlere aykırı hareket eden yayıncı kuruluş hakkında idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Dizilere de yaptırım

Fox TV'de “Yasak Elma” dizisisinde evlilik dışı çarpık ilişkilerin olağanmış gibi gösterilmesi ile karakterler arası seviyesiz diyalogların aile kurumuna zarar verdiği savunuldu. RTÜK, genel ahlaka, milli ve manevi değerlere ters düşecek şekilde yayın yapan kuruluşa idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

Kanal D’nin “Yargı” dizisinde bolca kullanılan silahlı şiddet görüntülerinin bireylerde duyarsızlaşmaya ve şiddetin kanıksanmasına yol açabileceğine karar veren kurul, Kanal D’ye idari para cezası verildi.

Survivor'a yaptırım

TV 8’in “Survivor Allstar” programını görüşen Üst Kurul, yarışmada yer alan gergin tartışma ortamlarında kişiler arasında geçen hakarete varan incitici ve yaralayıcı ithamların, saldırgan tutumların, çocuk ve gençler üzerinde olumsuz etki edebilecek türden davranışlar olduğunu iddia ederek karar verdi. Yayıncılık ilkelerinin ihlal edildiğini belirleyen RTÜK, yayıncı kuruluşa idari para cezası uygulanmasına hükmetti.

Tiktoker Flash’a ceza getirdi

Bir süre ara verdikten sonra yayın hayatına tekrar dönen Flash TV’nin Tiktok’un videolarına yer verilen “Sosyal Haber” isimli programında konuşmacılar arasında kullanılan kaba ve argo ifadeleri, çocuk ve gençlerin ruhsal ve fiziksel gelişimlerine olumsuz etki edebilecek türde içerik olarak yorumlayan RTÜK, yayıncı kuruluşa idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

Halk TV, TELE 1, Virjin Radyo

Halk TV’nin ”İki Yorum” programında Levent Gültekin’in emniyet teşkilatı hakkında sarf ettiği sözler değerlendirildi.

Yayında bir polis memurunun hedef gösterildiği öne sürülerek “haddini bilmez, Şu tipe bak!, eşkıya, Bu, polislik değil. Bu, çeteliktir.” şeklinde konuşulmasının, 6112 sayılı Kanunda yer alan "Yayın Hizmetleri, …kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmünü ihlal ettiği değerlendirilerek Halk TV’ye idari para cezası yaptırımı uygulandı.

RTÜK, Tele 1’de yayınlanan “18 dakika” programındaki Merdan Yanardağ’ın, “Türkiye'nin askerlerini diri diri yakanları, diri diri yakanları bile gizlediler. Aman bir İslamcı terör örgütünün adı geçmesin ya Müslümanlar da terör örgütleri kuruyorlar ve terör örgütlerinde Türk askerlerini öldürüyorlar terör örgütleri üzerinden diye, kimse bunu anlamasın diye, İslamcı terörü bakın, İslamcı terörü, İslamcı terörü, İslamcı terörü yıllarca gizlediler." şeklindeki ifadeleri ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi okul öncesi eğitim programlarının “beyin yıkama faaliyeti” olarak adlandırılmasını eleştiri sınırlarını aşmak olarak değerlendiren Üst Kurul, Yasada geçen “Yayın Hizmetleri, … kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmünü ihlal ettiği öne sürülerek Tele 1’e idari para cezası verdi.

Son toplantısında RTÜK, Virgin Radyo’ya ise, “Mesut Süre İle Rabarba” programında alkol kullanımını ve kumar oynamayı özendirici nitelikte yayın yapıldığı gerekçesiyle idari para cezası yaptırımı uyguladı.