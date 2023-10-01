RTÜK'ten Ankara'daki bombalı saldırı girişimine ilişkin uyarı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne gelen 2 saldırganın bombalı saldırı eyleminde bulunduğunu bildirdi. Saldırganlardan birinin kendini patlattığını aktaran Yerlikaya, diğer saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yerlikaya, "Açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum" açıklamasını yaptı.

RTÜK'ten uyarı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik saldırı nedeniyle soruşturma başlattı. Olayla ilgili erişim engeli, yayın yasağı kararı verildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, saldırı girişimine ilişkin yayıncılara uyarıda bulundu.

Şahin, yaptığı açıklamada, "Ankara'daki terör saldırısı sonrasında ilgili mahkeme tarafından yayın yasağı kararı verilmiştir. Yayıncılarımızın yasak kararına titizlikle uymaları önemlidir. Duyarlı basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.