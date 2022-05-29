RTÜK'te yeni gündem: Kılıçdaroğlu ve Selçuk Tepeli

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, RTÜK'ün yeni gündeminin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kaçacaklar' açıklaması ve Fox TV Ana Haber’in sunucusu Selçuk Tepeli’nin 20 Mayıs'ta canlı yayında çiftçilerin durumuyla ilgili bir haberin ardından sinirlenerek bardağa vurmasını tartışacağını açıkladı.

İlhan Taşçı paylaşımında, "CHP Lideri Sn Kılıçdaroğlu’nun 'kaçacaklar' açıklamasının yanısıra; Fox’ta çiftçilerin yarısının tarlasını ekmeyi bıraktığına ilişkin haberi sunarken Selçuk Tepeli’nin bardak fırlatmasını da RTÜK görüşecek. Gerekçe bardağı atarak 'toplumda özgürce kanaat oluşmasına engel olmak'!" dedi.