RTÜK yarın toplanacak: Dört kanala yedi ayrı yaptırım önerisi

Yarın toplanacağı belirtilen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) toplantısında; HaberTürk TV, Fox TV, Halk TV ve Tele 1 kanallarına yönelik yaptırım dosyalarının ele alınacağı ve Halk TV’ye yönelik, “beş kez yayın durdurma yaptırımı” önerisinin de gündeme gelmesinin beklendiği kaydedildi.

RTÜK toplantısında, üst kurul uzmanlarının bazı televizyon ve radyo kanallarına yönelik hazırladığı izleme dosyalarının da gündeme gelmesi bekleniyor. Toplantıda, dört farklı televizyon kanalına yönelik toplamda yedi dosyanın değerlendirileceği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; HaberTürk TV’de Fatih Altaylı’nın, Fox TV’de ise İlker Karagöz’ün sunduğu programlar için ceza önerileri değerlendirilecek. Tele 1 TV’de Gökmen Karadağ’ın sunduğu program ile Merdan Yanardağ ve Emre Kongar’ın birlikte yorum yaptığı, ‘18 Dakika’ isimli programa ile ilgili ceza önerisi içeren raporlar da gündemde olacak.

Gündemdeki yedi ceza dosyasından üçünün ise Halk TV’nin yayınları ile ilgili olduğu öğrenildi. Üç dosyadan birinde, istenen yaptırımın üst sınırının beş kez yayın durdurma cezası olduğu belirtildi. Buna göre, yayının RTÜK Kanunu’nun 8. maddesinin 1. fıkrasının d bendindeki yayın ilkesini ihlal ettiği iddia edildi.

Ceza önerisinin, yayınlarla ilgili; “Terörü övemez ve teşvik edemez, terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteremez, terör örgütlerinin korkutucu ve yıldırıcı özelliklerini yansıtıcı nitelikte olamaz” ilkesini ihlal iddiasına dayandırıldığı belirtildi. (ANKA)