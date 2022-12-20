Gaziemir Belediye Başkanı Arda'ya Erdoğan'a hakaretten hapis ve siyasi yasak talebi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Ocak 2021'de, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'ya ait olduğu iddia edilen bir Facebook hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edildiğini öne sürerek soruşturma başlatmıştı.

Savcılık, ayrıca Arda'ya, “Suçu ve suçluyu övme”, “Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama”, “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama”, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamalarını da yöneltmişti.

IP numarası tespit edilemedi

Sözcü'den Gökmen Ulu'nun haberine göre, Halil Arda, açılan dava kapsamında yaptığı savunmasında, iddia edilen Facebook hesabının ve öne sürülen paylaşımların kendisine ait olmadığını belirterek, suçlamaları reddetti.

Hâkim, söz konusu hesabın kullanıcı ve erişim bilgilerinin temini için, merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Facebook'a yazı yazılmasını kararlaştırdı. Arda da araştırma için muvafakat verdi. Facebook'tan mahkemeye gelen yanıtta, söz konusu hesaba ilişkin IP numarası tespit edilmediği bildirildi.

Savcı, bugünkü duruşmada da iddiasını sürdürdü.

Davanın karar duruşması için gözler bugün İzmir 34. Asliye Ceza Mahkemesi'ne çevrildi. "Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasında ısrar eden savcı, diğer suçlamalardan beraat talep etti. Savcı, Halil Arda'nın Türk Ceza Kanunu'nun 1 yıldan 4 yıla kadar hapis veren ve alenen işlenmesi halinde altıda bir oranında artırılmasını öngören 299. Maddesi'ne dayanarak cezalandırılması talebinde bulundu. Savcı ayrıca TCK2nin 53. Maddesi uyarınca da siyaset yasağı verilmesini talep etti.

Bizzat savunma talep etti

Gaziemir Belediye Başkanı Arda, duruşmaya katılamadı.

Duruşma hakkında bilgi veren Arda'nın avukatı Ayşe Zübeyde Aydın, müvekkilinin esas hakkındaki savunmayı bizzat yapmak istediğini, ancak önceden planlanmış yurt dışı programı nedeniyle duruşmaya gelemediğini belirterek, mahkemeden ek süre istediğini bildirdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avukatı Gülşen Gezici ise, Arda'nın duruşmayı uzatma yönünde davranışta bulunduğunu ileri sürerek, erteleme talebinin reddini istedi.

Savcı, talebin kabulünü isterken, davacı avukatı bu kez Arda'nın yurda döneceği günün ertesi olan 23 Aralık'a duruşma talebi verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, karar duruşmasının 5 Ocak 2023 günü saat 10.30 olmasına karar verdi.