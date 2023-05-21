RTÜK üyesinden Kılıçdaroğlu sansürüne dair açıklama: 'YSK kararına aykırıdır'

AKP Seçim İşleri Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, iktidara yakınlığı ile bilinen A Haber'de canlı yayına katılmış ve programda 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda kullanılacak oy pusulası ekrana yansıtılmıştı.

Ekrena yansıtalan pusulada ise Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı sansürlenerek yerine 'Diğer Aday' ifadesi konulduğu görülmüştü.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafını sansürlenmesi YSK kararına aykırıdır; RTÜK mutlaka incelemelidir” dedi.

Taşcı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

“YSK’nin ‘Cumhurbaşkanı adaylarının seçim döneminde görüşlerinin eşitlik, dürüstlük ilkelerine uygun şekilde yansıtılması’ kararı hala yürürlükteyken bu mudur dürüstlük? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafını sansürlenmesi YSK kararına aykırıdır; RTÜK mutlaka incelemelidir.”