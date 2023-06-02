RTÜK Üyesi Taşcı: Şahin döneminde iktidara yakın bir tek kanalla ilgili rapor yok

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) CHP'li üyesi İlhan Taşcı, Ankara Gazeteciler Cemiyeti’nin bugün düzenlediği ve moderatörlüğünü gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu’nun üstlendiği “Seçim Atmosferinde TV Yayıncılığı” adlı söyleşide RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin döneminde, yandaş kanallara bir kez dahi ceza kesilmediğini söyledi.

Erdoğan'ın 14 Nisan’da kullandığı "Bu medya bizim sesimizi, nefesimizi duyuramıyor" ifadesini "20 yıl boyunca tek seslilik üzerine inşa edilmiş bir medya yapısının çöküşünün itirafı" olarak nitelendiren Taşcı, RTÜK'ün anlayışına ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Geçen yıl, ülkemizin Akdeniz’inden Trakya’sına kadar bütün sahil şeridinde ortalık yangın yerine döndü. Ne yaptı RTÜK Başkanı? Tuttu, yangınların gösterilmemesi için televizyonlara talimat gönderdi. Böyle bir yetkisi yok aslında. RTÜK’ün görevi nerede başlar? Yayın bittikten sonra. Yayın anında bile bir yetkisi yok. Bu talimatı verdi. Ben de dedim ki ‘Bundan sonra yanan yerleri göstermeyin. Fahrettin Altun ve Ebubekir Şahin’in fotoğrafını gösterin’. Bunun üzerine, kanunda olmayan ve hukuki olmayan bir gerekçeyle Üst Kurul toplantısından çıkarıldım."

‘Titreye titreye yaptırım çıktı’

RTÜK'ün her dönemde siyasi iklimin etkisinde kaldığını altını çizen Taşçı, kendi üyeliği sürecinde şunlar yaşadıklarını ise şu sözlerle anlattı:

"Ben, üyeliğim döneminde iki başkan gördüm. İkisi de AKP kontenjanından seçilmiş kişilerdi. Diğer başkan, ayda yılda da olsa 1-2 tane, nazar boncuğu niyetine, farklı kanallardan raporlar getirirdi. Ebubekir Şahin döneminde, çok net söylüyorum ki -bu aşağı yukarı 4 yıla yaklaşan bir süredir- iktidara kendini yakın konumlandırmış olan bir tek kanalla ilgili rapor yoktur. Zaten ceza verilmiş hiçbir dosya yok. Sadece bir tane var. Onu da mahkeme zoruyla vermek zorunda kaldı. Mahkeme ‘Bu kararınızı düzeltin’ dediği için ATV kanalıyla ilgili, elleri titreye titreye bir yaptırım çıktı."