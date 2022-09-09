RTÜK Üyesi İlhan Taşçı'dan LGBT'leri hedef gösteren kamu spotuyla ilgili açıklama

"Fikirde Birlik Platformu" adıyla bir araya gelen Siyasal İslamcı 150'ye yakın grup "Büyük Aile Buluşması" adı altında, LGBT yurttaşlara dönük nefret söylemi içeren bir buluşmaya hazırlanırken, etkinliğin tanıtım videosunun RTÜK tarafından kamu spotu olarak paylaşıldığı ortaya çıkmıştı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi konuyla ilgili bir paylaşım yaparak spotu Üst Kurulun onayı olmaksızın yayınlamanın yetki gaspı olduğunu söyledi ve RTÜK Başkanı Bekir Şahin'e tepki gösterdi.

Taşçı'nın paylaşımları şu şekilde:

1- RTÜK Başkanı, Yesevi Alperenler Ocağının LGBT karşıtı mitingine çağrı spotunu TV ve radyoların bedava yayınlanmasını istedi. Spotu Üst Kurulun onayı olmaksızın yayınlamak yetki gaspıdır. Spotun içeriği halkın bir kesimini aşağılıyıp, kin ve düşmanlığa tahrik edecek nitelikte!

2- LGBT karşıtı miting çağrısının keyfe göre, mevzuata aykırı sisteme yükletmek hukuk tanımamaktır. Sn @ebekirsahin bu aceleniz ne, kimden neyi gizliyorsunuz, miting çağrısı sizi niye ilgilendiriyor? Amaç seçim öncesi spot adı altında ücretsiz miting çağrı dönemine hazırlık!

3- Her fırsatta sarayın adamı olduğunu imza attığı kararlarla kanıtlamaya çalışan RTÜK Başkanı @ebekirsahin anlaşılan şimdi de tek adamlığa hevesleniyor. Hevesin kursağında kalır haberin olsun!