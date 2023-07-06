RTÜK, TELE 1'e ceza vermişti: 'Ölçüsüz, orantısız ve Anayasa’ya aykırı'

RTÜK, Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasına gerekçe gösterilen sözleri nedeniyle; kanala, 7 gün yayın durdurma ve yüzde 5 idari para cezası vermişti.

Cezaya ilişkin açıklamada bulunan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, açıklamasında "RTÜK bağımsız ve eleştirel medya kuruluşlarına ceza vererek yurttaşın bilgiye erişim hakkını engellemeye devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin açıklaması şöyle:

“Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Tele1 Televizyonu’na toplumu kin ve düşmanlığa tahrik ve terörü övmek iddialarıyla yedi gün ekran karartma, beş kez program durdurma ve yüzde 5 para cezası vererek gazetecilik mesleğine doğrudan müdahale etmeyi sürdürmüştür.

RTÜK bağımsız ve eleştirel medya kuruluşlarına ceza vererek yurttaşın bilgiye erişim hakkını engellemeye devam etmektedir. RTÜK’ün kararları ölçüsüz, orantısız ve Anayasa’ya aykırıdır. RTÜK aldığı kararlarla kamusal meseleleri tartışmaktan caydırmayı hedeflemektedir. Sansür ve oto sansürü yaygınlaştırmaktadır.

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın düşünceleri nedeniyle tutuklanmasının ardından RTÜK’ün Tele 1 Televizyonu’na verdiği bu ağır cezalar, basın tarihine geçen kara bir lekedir.

RTÜK, kuruluş yasasına uygun olarak görev yapmalı, tüm medya kuruluşlarına eşit mesafede durmalıdır. Anayasa’ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygı göstermelidir. Yurttaşın habere erişimine engel olmaktan vazgeçmelidir.”