RTÜK Netflix hakkında inceleme başlattı

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Netflix platformunda yayınlanan Jurassic World Kretase Kampı adlı yapım hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

RTÜK Başkanı incelemenin "çocuk ve gençleri olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle" başlatıldığını açıkladı. Şahin’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“RTÜK olarak dijital platformları yakından takip ediyoruz. Çocuk ve gençleri olumsuz etkileyebilecek, değerlerimizi hiçe sayan içeriklere müsaade etmemekte kararlıyız. Bu bilinçle, Netflix platformunda yayınlanan Jurassic World Kretase Kampı adlı yapım hakkında inceleme başlatılmıştır.” (ANKA)