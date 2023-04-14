RTÜK Kızılcık Şerbeti dizisinin yayınını kesti

Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi "muhafazakar aile yapısına saldırı" iddiasıyla geçtiğimiz günlerde RTÜK'ten ceza almıştı.

RTÜK, Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisindeki "kadına şiddet ve zorla evlendirme" sahnelerinden dolayı 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL'lik para cezası vermişti.

Show TV, bu akşam RTÜK’ün son dakika aldırdığı kararla ilgili yeni bir hamle yaptı. Kanal yönetimi kendilerine e-posta ile iletilen mahkeme tebligatının posta yoluyla ulaşması gerektiği için dizinin yayınlanmasına karar verdi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü yayınlanacaktı. Ancak özetin yayınlandığı sırada Show TV lisans iptali riski nedeniyle yayını kesmek zorunda kaldı.

Dizi oyuncusundan tepki

Öte yandan Kızılcık Şerbeti yerine 'İslamofobi'yi anlatan kamu spotu yayına alındı.

Dizinin oyuncularından Müjde Uzman RTÜK yayını durdurma kararına tepki gösterdi. Uzman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Önce son dk yasak, sonra tamam yayınlayın ,sonra neee alakaysa “İslamofobi” konulu, belgesel demeye dilimin varmadığı bir yayın?? Propagandaya karşıyız deyip üstelik? Hem de zorla, hem de ülke dingonun ahırıymış gibi kararsız kararlarla? Müdahale mi deseydim yoksa! #KızılcıkŞerbeti" dedi.