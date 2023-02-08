RTÜK Fatih Altaylı'nın yardım programını engelledi: 'Son dakikada talimat geldi, 'yapmayın' dendi'

Gazeteci ve televizyon programcısı Fatih Altaylı, üç televizyon kanalından ortak yayınlanan programda depremzedeler için afet bölgesine yardım kampanyası düzenleneceğini planladığını aktardı. Altaylı, planın "son dakikada", Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından gelen 'talimatla' engellendiğini, RTÜK'ün "Bunu yapmayın" dediğini aktardı.

Fatih Altaylı, HaberTürk, Show TV ile birlikte Bloomberg HT ekranlarından ortak yayınlanan "Bire Bir Deprem Özel" programında yardım toplanacağını, ancak bunun son dakikada RTÜK tarafından engellendiğini aktardı.

Altaylı şunları söyledi:

"Aslında biz bu akşam başka bir şey planlamıştık. Bu akşam yardım ve destek programı yapmak istiyorduk. Sanatçılar, sporcular, ülkeden ve yurtdışından. Bilim adamları, iş insanları... Depremdeki bir kısım ihtiyaçları gidermek için bir kampanya yapacaktık. Amacımız konteyner evler alabilmekti. Bir kaç bin tane bile olsa sağlamak için.

Ancak son dakikada bize dediler ki, RTÜK'ten gelen bir talimatla, 'bunu yapmayın' dendi. Ortak bir yayın olacakmış galiba, bilemiyoruz...Uymak zorunda olduğumuz kurallar var ne yazık ki, katılsak da katılmasak da..."