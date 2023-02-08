Kemal Okuyan: Siyasi iktidar başka kurumların, büyük bir iyi niyetle yardımlaşmasına engel olmaya çalışıyor

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, depremin hemen ardından TKP ekiplerinin Antakya'da kurduğu kriz masasında açıklamalarda bulundu.

Antakya'ya gelmeden önce Adana'da Parti yöneticileriyle yaptıkları toplantıda TKP'nin elinde bulunan kaynakları en iyi şekilde değerlendirmek için planlama yaptıklarını söyleyen Okuyan, bölgenin ihtiyacının çok fazla olduğunu belirtti. Okuyan açıklamasına şöyle devam etti:

"Tabloyu biliyorduk ama her gördüğümüz şey bu tablonun ne kadar ağır olduğunu bir kez daha gösteriyor bize. Evet deprem ağır ve yıkıcı, bu depremin hasarsız atlatılması imkansız. Ama öte yandan da büyük iddiaları olan, 20 yıldır bir imparatorluk özlemiyle hareket eden bir siyasi iktidarın elinde bu ülke çökmüş. Türkiye'de hiçbir kurum şu anda çalışmıyor. Mesela en çok hasar alanlar kamu binaları. Devletin niye hareket edemediğinin de kanıtlarından bir tanesi bu. Çünkü kendi insanlarımıza yardımcı olacak kurumların tamamı çökmüş durumda, hastaneler, kamu yönetim binaları... Diğer taraftan korkunç bir trafik yoğunluğu var burada. Bu trafiğin bir parçası da hiçbir kural tanımayan tarikat araçları. Devletin desteğinde, polislerin kontrolünde, tarikatlar kendi yardım araçlarını istedikleri gibi ve bir trafik terörü estirerek oradan oraya götürüyorlar. Ve bunu organize eden siyasi iktidar, yerel yönetimlerin, bizlerin, başka kurumların, örgütlerin yurttaşlarla büyük bir iyi niyetle yardımlaşmasına engel olmaya çalışıyor. Biz yıllardır bu tarikatlar ülkeyi ahtapot gibi sardı diyorduk. Depremde bile rahat bırakmıyorlar. "

İktidar depremi istismar etmeye kalkarsa gereken yanıtı halk verir

İlan edilen OHAL ile ilgili de yorumda bulunan Okuyan, "İktidar ister OHAL, ister sıkıyönetim ilan etsin, yine de bu tabloyu değiştiremez" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"OHAL ilanının arkasında başka nedenler olduğunu tabii ki biliyoruz. Bu depremi istismar etmeye kalkan hükümete çok sert yanıt verir bu halk, bunu denemesinler bile. Zaten başları yeterince dertte. Bu kadar kaynakları bol bir ülkede bu kadar beceriksiz bir tablo yaratan iktidardan, bu halk elbette hesap soracak. Bu dönemde bunlar konuşulur mu deniyor. Bu dönemde konuşulacak tabi. Şu anda İskenderun'da, Hatay merkezde hiçbir koordinasyon yok. Örgütlü bir otorite yok, tam bir kaos yönetimi var. Bu kaos yönetiminin ortasında olağanüstü hal ilan etmenin hiçbir karşılığı yok. Trafiği bile düzenlemekte aciz durumda iktidar. Bugün AKP'nin üzerine çöken plansızlık, piyasa, akılsızlık, bilim karşıtlığının acısı halkımızdan çıktı. On binlerce insanımızın hayatını kaybettiğini biliyoruz ne yazık ki. Daha fazlası yaralı, evsiz kalmış durumda... Biz şu anda Parti olarak OHALmiş, siyasi sonuçlarıymış çok ilgili değiliz. Gereken yanıtı veririz bu depremi istismar etmeye kalkarsa siyasi iktidar. Bundan herkes emin olsun. Ama şimdi bizim işimiz var. O da mümkün olduğu kadar fazla insanımıza elimizi uzatmak ve dayanışmayı örgütlemek."