Hatay yolunda son durum: Cumhurbaşkanlığı araçları emniyet şeridinde, ambulanslar trafikte

Maraş merkezli depremin en ağır şekilde vurduğu yerlerden biri olan Hatay'ın İskenderun ilçesinde trafik sorunu yardımların erişmesini aksatmaya devam ediyor.

İskenderun yolunda afetzedelere doğru giden araçlar kilometreler süren kuyruklarda sıkışmış halde beklerken, ambulanslar ise bu trafikte zorlukla hareket edebiliyor.

Bölgedeki trafikten görüntüler

Öte yandan bölgedeki emniyet şeritlerinin Cumhurbaşkanlığı'na ait araçları ve Zafer Partisi'ne ait bir seçim otobüsüne açılması ise dikkat çekti.

Emniyet şeridinde Zafer Partisi otobüsü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Maraş'tan helikopterle Hatay'a doğru hareket etmişti.

Bölgede deprem günü başlayan yangın ise bugün yanmaya devam ediyor.