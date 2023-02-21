RTÜK 'ceza' gündemiyle 4 kanal için toplanıyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yarın televizyon kanallarındaki yayın ihlali iddialarını görüşmek üzere toplanıyor. Kurul, Halk TV, FOX TV, TELE1 ve Habertürk TV’ye ceza için bir araya gelecek. TELE1 ve Halk TV’nin ikişer, FOX TV ve Habertürk TV’nin birer dosyasını görüşecek kurulun çoğunlukta olan AKP ve MHP üyelerinin oylarıyla kanallara çeşitli yaptırım uygulanması bekleniyor.

Üst Kuruldaki kritik görüşme öncesinde değerlendirmelerde bulunan RTÜK’ün CHP Üyesi İlhan Taşcı, “RTÜK deprem sonrası cezai soruşturma gerektirecek seviyeye gelen yetersizlikleri, ihmalleri haberleştiren, gelişmeleri aktaran TV’lere üst sınırdan para, 5 kez de program durdurmaya varan cezalar için yarın toplanacak. Beyhude çaba... Gerçekleri gizleyemezsiniz, ortaya çıkar” açıklaması yaptı.

2- RTÜK, FoxTV (1) Habertürk (1) Halk TV (2) Tele 1’in(2) raporu Üst Kurul toplantısında görüşülecek.

Gazeteciler halkla ilişkiler için değil gerçekleri halka anlatmak için vardır.

Halkın feryadını bastırınca acılar dinmiyor, bölgede hala süren beceriksizlikler ortadan kalkmıyor! — İlhan Taşcı (@ilhantasci) February 21, 2023

CHP’nin bir diğer RTÜK Üyesi olan Okan Konuralp ise “On binlerce vatandaşımızın ölümüne sadece deprem değil, liyakatsizlik ve kibir de neden oldu. Ve olası cezalarla sorumlusu oldukları hakikati saklayabileceklerini sanıyorlar. Kurtarılmayı bekleyerek ölenlerin ve yakınlarının yaşadığı çaresizliği hiçbir ceza unutturamaz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın, yıkılmış şehirlerin, ebeveynsiz kalmış çocukların, yurtsuzlaşmış milyonların önümüze koyduğu hakikati hiçbir ceza gizleyemez” ifadelerini kullandı.