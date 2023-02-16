Türkiye depreme kilitlenmişken: Soylu’nun müşaviri RTÜK’e atandı

Türkiye’nin gözünü kulağını Kahramanmaraş merkezli iki depremin yarattığı yıkıma çevirdiği günlerde Ankara’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun basın ve halkla ilişkiler müşaviri Sevilay Esen, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) daire başkan yardımcılığına atandı.

Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu’nun imzasıyla Sevilay Esen, RTÜK’te daire başkan yardımcısı olarak atandı.

Diken’in ulaştığı Uslu imzalı yazıya göre naklen atama İçişleri Bakanlığı’nın oluruyla düzenlendi.

Esen için görevden ayrılışının bildirilmesi, maaş naklinin ve özlük dosyasının gönderilmesi istendi.

Esen’in adı hâlâ İçişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde basın ve halkla ilişkiler müşaviri olarak yer alıyor.

Öte yandan RTÜK’ün internet sitesinde Esen’in hangi daireye başkan yardımcısı olarak atandığına dair bir bilgi de yer almıyor. Esen’in daha önce de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda basın müşavirliği görevini yürüttüğü biliniyor.

Sitedeki bilgilere göre RTÜK’teki sekiz dairede 26 daire başkan yardımcısı bulunuyor. Ancak Diken’in ulaştığı bilgilere göre RTÜK’te hangi dairede başkan yardımcılığı yaptığı bilinmeyen en az 25 daire başkan yardımcısı bulunuyor. Bu isimler arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na linç girişimi sırasında Çubuk kaymakamı olan Uğur Sezer’in eşi Fatime Yavuz Sezer de bulunuyor.