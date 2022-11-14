RTÜK Başkanı'ndan yabancı medya açıklaması: 'Ülkemizin nasıl karalandığını görüyorsunuz'

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, İstanbul İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıya ilişkin yabancı medyada yayımlanan haberlerle ilhili açıklama yaptı.

Sosyal medya mesajında, yayıncılara seslenen Şahin, “Bazı yabancı medyada ülkemizin hain saldırı üzerinden nasıl karalandığını görüyoruz. Bu yüzden birliğimizi ve ülke çıkarlarımızı korumak zorundayız. Lütfen altında imzanız da olan yayın ilkelerine uyalım” dedi ve yayıncılık etik ilkeleri metnini paylaştı.

'Altında imzanız da olan yayın ilkelerine uyalım'

RTÜK Başkanı Şahin, “Değerli yayıncılarımız; bazı yabancı medyada ülkemizin hain saldırı üzerinden nasıl karalandığını görüyoruz. Bu yüzden birliğimizi ve ülke çıkarlarımızı korumak zorundayız. Lütfen altında imzanız da olan yayın ilkelerine uyalım. Hassasiyet gösteren yayıncılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Şahin sosyal medya mesajında, “Görsel-İşitsel Yayıncılık Etik İlkeleri” metnini paylaştı. Şahin’in paylaştığı yayın ilkeleri metninde, diğer ilkelerle birlikte şu ifadeler yer aldı:

“Şiddeti teşvik etmemeyi ve meşrulaştırmamayı… Terör örgütlerinin amaçlarına hizmet etmemeyi… Savaş, terör amaçlı saldırı, doğal afet ve benzeri olağanüstü durumların ortaya çıkardığı kriz zamanlarında sağduyu ve sorumlu davranmayı; toplumda korku, infial oluşturabilecek yayınlardan kaçınmayı… Taahhüt ederiz.”

New York Times tepki çekti

İstiklal Caddesi'nde dün gerçekleşen bombalı saldırıyı ABD menşeli New York Times'ın (NYT) aktarma şekli büyük tepki toplamıştı.

6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişininse yaralandığı patlamayı NYT "Pazar günkü bombalamanın gerçekleştiği bölgede her yıl dünyanın dört bir yanından Türkiye'yi ziyaret eden on milyonlarca turistin çoğu zaman geçiriyor" vurgusuyla servis etmeyi tercih etmişti