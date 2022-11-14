NYT'den tepki çeken İstiklal Caddesi başlığı

İstanbul'un kent merkezlerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde dün gerçekleşen bombalı saldırıyı ABD menşeli New York Times'ın (NYT) aktarma şekli büyük tepki topladı.

6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişininse yaralandığı patlamayı NYT "Pazar günkü bombalamanın gerçekleştiği bölgede her yıl dünyanın dört bir yanından Türkiye'yi ziyaret eden on milyonlarca turistin çoğu zaman geçiriyor" vurgusuyla servis etmeyi tercih etti.

NYT yayınladığı haberde saldırının 'turizme etkisini' merkeze koyarken "Pazar günü İstanbul'un en ikonik caddelerinden birinde meydana gelen bombalı saldırı şok etkisi yarattı." dedi.