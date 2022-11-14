İtalyan öğrenci İstiklal'deki patlama anını anlattı

Dün akşam saatlerinde İstiklal Caddesi'nde altı kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin yaralandığını patlamanın bombalı saldırı sonucu gerçekleştiği açıklandı.

Saldırıdan kurtulan İtalyan öğrenci Massimo D'Angelo, tanıklığını İngiliz The Mirror gazetesiyle paylaştı. 30 yaşındaki öğrenci, bomba patladığı sırada İstiklal Caddesi'nde yürüyordu.

İngiltere'deki Loughborough Üniversitesi'nde doktora yapan D'Angelo, sınıf arkadaşları ve meslektaşlarıyla caddede yürüdüğünü, müzeye gittiklerini, sonrasında da kahve içmek için Galata'ya gitmek için yola çıktılarını söyledi.

İstiklal Caddesi'nde oldukları esnada aniden iki patlama sesi duyduklarını ve sesin kesildiğini belirten İtalyan öğrenci, "Sanıyorum ki neler yaşandığını anlamak için birkaç saniye gerekti. Bunun toplu katliam olduğunu düşündüm. Fakat barut olduğunu düşündüğüm bir koku alabiliyordum. Bir şeyler yanıyor gibiydi koku, gerçekten çok tuhaftı, kokuyu hatırlıyorum" dedi.

Yüzlerce insanın koşarak bağırdığını gördüğünü ifade eden Massimo D'Angelo, "Gerisi bulanık. Sonrasını anımsamıyorum. Denize doğru koşuyordum, çünkü bunun güvenli olacağını düşünüyordum" ifadelerini kullandı.