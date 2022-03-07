RTÜK Başkanı'ndan televizyonlara gıda fiyatı 'uyarısı'

RTÜK Başkanı Şahin, gıda fiyatları konusunu işleyen haber bültenleri ve yorum programlarının 'dikkatle takip edildiğini' belirtti, 'ilgili kurumların açıklamaları'nın yayınlanmasını istedi.

Haber Merkezi

Sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, gıda fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulunulan haber bültenleri ve yorum programlarına "uyarıda" bulundu. 

Şahin'in konuya dair açıklaması şöyle:

"Son günlerde haber bültenlerinde ve yorum programlarında gıda fiyatlarına ilişkin bazı spekülatif açıklamaların yapıldığı dikkatimizi çekmektedir. Halkı yanlış yönlendiren, kaygı ve paniğe sevk eden yayınlar RTÜK tarafından dikkatle takip edilmektedir.

Sağlıklı bir iletişim ortamının oluşması için medyamızın fiyat istikrarını bozan yayınlar yerine ilgili kurumların açıklamalarını taşımaları son derece önemlidir. Kamuoyuna yanlış algıya yol açan yayınlardan vazgeçmeyen kuruluşlar hakkında 6112 sayılı yasanın ilgili hükümleri uygulanacaktır."

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