RTÜK Başkanı: Fatih Altaylı her zamanki gibi manipülasyon peşinde

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, gazeteci Fatih Altaylı'nın, üç televizyon kanalının ortak programla düzenleyeceği yardım kampanyasının RTÜK tarafından engellendiğini öne sürmesi üzerine açıklama yaptı.

Şahin, "Fatih Altaylı her zamanki gibi sorumlu davranmayıp araştırmadan manipülasyon peşinde. Fatih Altaylı'nın açıklaması düpedüz yalan ve iftiradan ibarettir" iddiasında bulundu.

Fatih Altaylı, üç televizyon kanalından ortak yayınlanan programda depremzedeler için afet bölgesine yardım kampanyası düzenleneceğini planladığını bildirmişti. Altaylı, planın 'son dakikada', Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTİK) tarafından gelen 'talimatla', 'bunu yapmayın' denerek engellendiğini aktarmıştı.

Şahin, yardım kampanyası iddialarına ilişkin, "Yardım kampanyalarını engellememiz söz konusu olamaz, bilakis yardım kampanyalarının tamamını desteklemişizdir. Desteklemeye de devam edeceğiz" yorumunda bulundu.