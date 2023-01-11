'RTE müzesi' kuruluyor: Seçim öncesine yetiştirilecek...

T24 yazarı Murat Sabuncu, İstanbul Kasımpaşa’da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adını taşıyan bir müze kurulacağını yazdı. Sabuncu’nun aktardığına göre hedef, müzeyi seçim öncesine yetiştirmek.

T24 yazarı Sabuncu'nun yazısından öne çıkanlar ve projenin çizimleri şöyle:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için Kasımpaşa'da seçim öncesine yetiştirilmeye çalışılan bir müze hazırlanıyor. Müzede Erdoğan'ın çocukluğundan futbolculuk yaşamına siyaset öncesi ile özellikle siyasi hayatı boyunca yaşadıkları, öne çıkan sözleri yer alıyor.

Müzede ayrıca, başta eşi Emine Erdoğan olmak üzere aile fertlerine de yer veriliyor. Müzede fotoğraflar, videolar, duvarlara ve binanın dışına yansıtılacak özel efektlerle, projeksiyon ve hologram tekniklerinin de kullanıldığı bir hazırlık yapılıyor.

Yapılan sunumdan sonra Erdoğan'ın onay verdiği sunuma göre, ortaya çıkan taslakta şu ayrıntılar göze çarpıyor:

Müze binası Selçuklu-Osmanlı mimarisi özelliklerinde. Birkaç katlı binanın geniş bir bahçesi var ve su kenarında. Teyit edemediğim bilgiye göre, müze uzun süredir yapımı süren Tersane İstanbul içinde olacak.

Haliç kıyısındaki bu büyük alanda konuttan konferans merkezine pek çok yapı inşa ediliyor ve buranın sahibi Fettah Tamince. Kendisinin Fethullah Gülen ile yakın ilişkisi var. 2004 yılında "Gülen idolüm" demiş, 17-25 Aralık süreci sonrası Zaman gazetesine ortak olmuş, Bank Asya'ya para yatırmış, bu konuların ayrı ayrı her biri sıradan insanlar için tutuklama ve yıllarca ceza konusu olmuşken o beraat etmiş bir isim. Hakkında açılan soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 10 Mayıs 2018'de verdiği takipsizlik kararıyla kapandı. Kovuşturmaya gerek yoktur, diyen savcı İsmet Bozkurt ilerleyen günlerde davalarda kurduğu 'etik dışı ilişkiler' nedeniyle HSK tarafından meslekten men edildi.

Kaynaklara göre müzenin yer alması muhtemel alanın tarihi önemi şöyle: 1455'te bu alanda Tersane-i Amire (İmparatorluk Tersanesi) kuruldu. Her gelen padişah yeni kızaklar ile savaş gemisi yapımında kullanılan havuzlar inşa ettirdi, Osmanlı donanması geliştirildi.

Cumhuriyet döneminde de faal olmuş bu bölgede özellikle Camialtı ve Taşkızak tersaneleri 2001'de şehrin dışına taşındı. Son dönemde Fettah Tamince'nin kurucusu olduğu Tersane Bölgesi Haliç Altın Boynuz Marina Turizm Gayrimenkul tarafından alındı. Kısa bir süre evvel eski AKP Rize Milletvekili Abdülkadir Kart projeye ortak oldu.

Erdoğan Müzesi'nin Kasımpaşa'da olmasının en önemli nedeni, hayatının, özellikle ilk gençliğinin büyük bölümünün burada geçmiş olması.

- Yine onay alınan taslaktan anlaşıldığına göre, projede Erdoğan'ın Milli Görüş, Refah Partisi yılları ve Necmettin Erbakan ile olan birlikteliğine de yer veriliyor. Özellikle 1990'lı yılların başında çekilmiş simge bir fotoğrafın burada yer alması planlanıyor. Küçük bir kamyonetin arkasında seçim çalışması için bir arada olan Erdoğan ve Erbakan kalabalıkta zor ayakta duruyor.

- Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" ya da "One minute" gibi konuşma-tartışmaları da video wall'larda gösterilmek üzere hazırlanıyor.

- Ayasofya'nın camiye çevrilişi ise, müze projesinde ayrı bir alanda temsil ediliyor. Bir duvara 10 Temmuz 2020 tarihli ve 31181 sayılı Resmi Gazete'deki 'Ayasofya Müzesi'nin camiye çevrilmesi ile ilgili' kararın yansıtılması hedefleniyor. Caminin hologramının da ayrı bir şekilde salonda yer alacağı şekilde çalışma yapılıyor.

- Erdoğan'ı eşi Emine Hanım'ın da Başbakan ve Cumhurbaşkanı eşi olduğu dönemlerde yaptığı ziyaretler, etkinlikler ayrı bir şekilde gösteriliyor. Çalışmada ayrıca, tüm aileyi gösteren bir aile ağacı ve yaşadıkları evleri simgeleyen fotoğraf ve hologramlara da yer verilmesi için çalışılıyor.

- Erdoğan'ın futbolculuk günlerinden Pınarhisar Cezaevi'ne, belediye başkanlığından, başbakanlığa ve cumhurbaşkanlığına hayatının değişik dönemlerinin farklı odalarda gösterilmesi yönünde hazırlık yapılıyor.

- Gelelim işi hangi şirketin yapacağına. Şirketin adı Outdoor Factory (Açıkhava Fabrikası). İktidara yakın bir şirket. 2010 yılında kurulmuş. Tema park sektöründe faaliyet gösteriyor. Türkiye'de Vialand ve Devlet Bahçeli'nin açılışına da katıldığı memleketi Osmaniye'deki Masal Park için çalıştı. Beştepe içinde de yaptığı işler oldu. Kullanılamaz hâle gelen Anka Park'ta da 2017 yılında 56,6 milyon liralık 'açık oyuncak alanı tema işi'ni aldı. (Anka Park işini Murat Ağırel'in Parsel Parsel kitabından öğrendim).

Şirket Katar'da ve Orta Doğu'da işler yaptı. Şirketin kurucuları Toygar Yedigöz, Suphi Aydıner ve Sinan Cihan. Yedigöz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden ödül de aldı. Toygar Yedigöz'ün organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı ile de fotoğrafı var. 4 Ağustos 2020 tarihinde Çakıcı'nın hesabından atılan tweet'te "Sn. Çakıcı çok yakın dostları Toygar Yedigöz, Emre Veri, Vahit Kayracı, yakın akrabası Selahattin Yılmaz, yeğeni kadar yakın olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 30 yıllık yakın arkadaşı ve hemşerisi Menderes Saruhan, manevi oğlu Yunus Emre Uçar ile akşam yemeğindeler" denilerek fotoğraf paylaşılmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için kurulacak ve seçim öncesi açılması planlanan müze hangi açıdan baksanız konuşacak çok konu çıkaracak bir iş.