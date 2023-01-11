Ekrem İmamoğlu’na tuhaf bir yeni dava: 'Kötü söz sahibine aittir...'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan davalara bir yenisi daha eklendi.

Daha önce YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak alan İmamoğlu, birkaç hafta sonra da İBB'ye "terörle iltisaklı çalışan çalıştırma" suçlamasıyla yapılan soruşturmada hedef tahtasına oturtulmuştu.

Açılan davaların siyasi maksat taşıdığını ve kendisini hiçbir davanın yıldıramayacağını söyleyen İmamoğlu'na bir dava da AKP'li Tuzla Belediyesi Başkanı Şadi Yazıcı'dan geldi.

'Kötü söz sahibine aittir' lafı hakaret sayıldı'

25 Ekim tarihinde “Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılış Programında” Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında bir gerginlik yaşanmıştı.

Açılış Konuşmasını yapan Yazıcı’dan sonra konuşma yapmak üzere sahneye gelen İmamoğlu, konuşmasından önce salonda meydana gelen gerginliğe yönelik “O arkadaş burayı germeye gelmiş, bırakın. Nezaketsiz, provokasyon yapmaya devam ediyor, kötü söz sahibine aittir” demişti.

İmamoğlu'nun bu sözlerinden rahatsız olan Şadi Yazıcı, Ekrem İmamoğlu'ndan şikayetçi oldu.

İmamoğlu'nun tartışma esnasında kullandığı "Arkadaş provakasyona devam ediyor, ilgilenmeyin. Kötü söz sahibine aittir. Zaten arkadaş gergindi, saniyede bir öksürüyordu. Belli ki kendini kurmuş. Twitter belediyeciliği yapıyor. Twitter Belediye başkanlığı yapıyor” sözleri nedeniyle Yazıcı, İmamoğlu'na, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama”, “Suç işlemeye tahrik”, “Hakaret”, “İftira” gibi suçlamalarla dava açtı.