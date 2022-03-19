Roscosmos yöneticisi: ABD Rusya'yı GPS'ten çıkartabilir

Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos'un başkanı Dmitri Rogozin, ABD'nin Ukrayna savaşı üzerindeki yaptırımların bir parçası olarak Rusya'yı GPS uydu navigasyon sisteminden çıkarabileceğini söyledi.

Cumartesi günü gazetecilere konuşan Rogozin, “ABD'nin şu anda yaptırımlar çerçevesinde Rusya'yı GPS'ten ayırma olasılığını değerlendirdiğini biliyor musunuz? Bunu biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Ancak böyle bir seçeneğin değerlendirildiğini söyleyebilirim” dedi.

Rogozin, Rusya'nın her akıllı telefona bağlanan kendi konumlandırma sistemi GLONASS'a sahip olması nedeniyle Washington'un böyle bir hamle yapması durumunda Rusların "çok da gerilmemesi gerektiğini" söyledi.

Öte yandan ABD'den ülkeye yönelik kısıtlamaların bir parçası olarak Rusya'nın GPS bağlantısını kesme sinyali gelmedi.