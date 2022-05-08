Roscosmos Başkanı: NATO’yu 30 dakikada yok ederiz

Rusya’nın Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dimitri Rogozin, Telegram kanalında yaptığı paylaşımda bir nükleer savaş durumunda NATO ülkelerini 30 dakika içerisinde yok edecek kapasitede olduklarını söyledi.

Newsweek’in aktardığına göre nükleer silahların kullanılmaması gerektiğini belirten Rogozin “Buna izin veremeyiz çünkü böyle bir savaşın tüm dünyamızı etkileyecek sonuçları olur. Düşman güçleri konvansiyel yöntemlerle alt etmeliyiz” dedi.

Putin’in 9 Mayıs törenlerinde seferberlik ilan ederek Rusya vatandaşlarını cepheye çağıracağı yönündeki iddiaları yalanlamayan Rogozin “Bir zafer kazanmak için ancak askeri ve ekonomik anlamda, süratle mobilize olmak gereklidir” diye konuştu.

NATO’nun Rusya’ya karşı vekalet savaşı yürüttüğünü belirten Rogozin Ukrayna’da Nazilerle değil NATO ile savaştıklarını dile getirdi. Rogozin "Ukrayna'yı NATO işgalinden kurtarıyoruz ve en kötü düşman olan NATO’yu batı sınırlarımızdan uzaklaştırıyoruz” ifadelerini kullandı.