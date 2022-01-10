Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht Berlin’de anıldı

Almanya Komünist Partisi kurucuları Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht katledilmelerinin 103. yılında Berlin’de anıldı. Geleneksel olarak Ocak ayının ikinci hafta sonunda yapılan ve bu yıl 17.'si düzenlenen Uluslararası Rosa Luxemburg Konferansı da pandemi nedeniyle son iki yıldır olduğu gibi online gerçekleştirildi.

Ana teması “Zenginlerin son umudu savaş ve ölüm: Rusya ve Çin’den elinizi çekin!” olarak belirlenen Konferans 8 Ocak Cumartesi yapıldı. Programda Rusya Komünist Partisi'nden Dmitri Nowikow'un "Emperyalizmin Düşüşü: Bir Sonraki Büyük Savaş İçin Tehdit", politik tutuklu gazeteci Mumia Abu-Jamal'ın "Politik Tutsaklarla Dayanışma", Bolivya eski bakanı Juan Ramon Quintana'nın "Demokrasinin Rolü: Sivil Devletin Sağ Tarafından Tasfiyesi" , İngiliz Parlamento üyesi Jeremy Corbyn ve gazeteci Rania Khalek'in "Medyanın Birleştirilmesi: Bilgilerin Manüpilasyonu" sunumları Youtube ve junge Welt üzerinden canlı olarak aktarıldı. Ayrıca farklı partilerden katılımcılar tartışma platformlarında güncel siyasi konular ve emperyalizm üzerine görüşlerini paylaştı.

Pazar günü yapılan geleneksel yürüyüşe katılım pandeminin etkisiyle düşük oldu. Sabah 10.00’da Frankfurter Tor önünden başlayan yürüyüş, Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht’in yanısıra pek çok komünist önderin de anıt mezarlarının yer aldığı Sosyalistler Anıtı’nda son buldu. Onlarca Almanya ve Türkiyeli sol örgütün yanı sıra uluslararası komünist hareketten de katılımın olduğu yürüyüşte Türkiye Komünist Partisi ve Yunanistan Komünist Partisi ortak pankartla yürüdüler.

Uluslararası dayanışmanın yükseltilmesi çağrısının sıklıkla dile getirildiği yürüyüşte komünistler, iki devrimciyi katleden dönemin sosyal demokrat hükümetini işaret eden sloganlar attılar.