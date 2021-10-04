Rönesans’tan ‘Pandora Belgeleri’ açıklaması

Pandora Belgeleri’nde, Beştepe’deki "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi" ve şehir hastaneleri başta olmak üzere AKP hükümetlerinden çok sayıda kamu ihalesi alan Rönesans Holding’in vergi cennetine 210 milyon dolar aktardığı ortaya çıkmıştı.

Rönesans Holding, Pandora Belgeleri'nde vergi cennetine 210 milyon dolar aktardığının ortaya çıkması üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Rönesans, hiçbir zaman yurt içinden yurt dışına yerel ya da uluslararası mevzuata aykırı herhangi bir fon transferi yapmamıştır. Bu konularla ilgili tüm beyan, bildirim ve açıklamalar ilgili yerel ve uluslararası mevzuata uygun olarak ilgili makamlara yapılmıştır" denildi.

Kendisini “global pazarda büyürken Türkiye'ye değer katmaya devam eden” diye niteleyen Rönesans Holding iddiaların tamamını reddettiğini açıkladı.

Holdingin açıklamasında "tüm dünya üzerindeki haklı repütasyonuna rağmen" bilgilerin "yanıltıcı bir biçimde" sunulduğu öne sürüldü.

Rönesans'ın ve kendisiyle ilişkili kişilerin "ticari itibarını zedeleyecek şekilde hazırlanan içerikleri" yıllardır üzülerek takip ettiklerinin söylendiği açıklamada Rönesans Holding'in "yurt dışında yürüttükleri faaliyetlerinden gelirlerini tüm yerel ve uluslararası mevzuata uygun ve şeffaf bir biçimde değerlendirdiği" iddia edildi.

Pandora Belgeleri'ne ilişkin "ilgili içeriklerde bahsi geçen şirketlerden hiçbirisi Ilıcak ailesi üyeleri haricinde hiçbir kimseye veya kuruma bağış, karşılıksız edinim ya da her ne nam ya da şekil altında olursa olsun bir fon aktarımı yapmamıştır" diyen Holding, yurt içinden yurt dışına yerel ya da uluslararası mevzuata aykırı herhangi bir fon transferi yapmadığını savundu.

Firma "asılsız, mesnetsiz ve spekülatif yayınlar" olarak nitelendirdiği belgelere ilişkin "yasal haklarını kullanmayı tüm çerçevesiyle değerlendirdiğini" ifade etti.