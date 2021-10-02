Rönesans'ın TSK binası ve TOKİ şantiyelerinde vinç operatörleri iş bıraktı

Rönesans Holding’in Ankara ve İzmir’de devam eden şantiyelerinde kule vinç operatörleri iş bıraktılar.

Ankara’da TSK ana bina şantiyesi ve İzmir’de Bayraklı TOKİ şantiyesinde çalışan kule vinç operatörleri şantiyede bir süredir kötü çalışma koşullarına ve haksızlıklara karşı belirledikleri taleplerin karşılanmaması üzerine iş bıraktıklarını belirttiler.

Patron tarafından karşılanmayan talepleri için iş durduran operatörler, aşağıda sıralanan taleplerin dikkate alınmasını istiyorlar:

SGK primlerinin asgariden değil, aldıkları maaş üzerinden yatırılması

Rönesans için çalışmalarına rağmen, KSK Temizlik firması üzerinden sigorta gösterilmesine son verilmesi ve SGK girişlerinin Rönesans üzerine alınması

Maaşların iyileştirilmesi

Resmi tatil ve bayramlarda çalışılması durumunda mesai ücretlerinin yatırılması

Ankara ve İzmir’de yirminin üzerinde operatörün greve katıldığını belirten emekçiler taleplerinin karşılanmasını istiyorlar.