Rönesans Holding'e direnen işçiler kazandı!

Malatya ve Elazığ Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) şantiyelerinde çalışan İnşaat-İş Sendikası üyesi işçilerin İstanbul Maltepe’de bulunan Piazza AVM önünde başlattıkları direniş 6. gününde kazanımla sonuçlandı.
İnşaat-İş Sendikası, "Rönesans Holding’in gasp ettiği haklarımıza karşı başlattığımız direnişimiz kazanımla sonuçlandı" dedi. Sendikanın açıklaması şöyle:
"Biz kazanacağız dedik, biz kazandık!
Rönesans Holding’in gasp ettiği haklarımıza karşı başlattığımız direnişimiz kazanımla sonuçlanmıştır.
Direnişimize dayanışmada bulunan tüm dostlarımıza İnşaat İşçileri Sendikası olarak teşekkür ediyoruz.
Direniş ve dayanışmayla kazandık."
Malatya TOKİ ve Elazığ TOKİ şantiyelerinde çalışan sendika üyesi işçilerin yaklaşık yedi aydır hakları gasp ediliyordu. İşçiler asgari geçim indirimlerini, elden alacakları ücretleri ve tazminatlarını talep ediyordu.