Rönesans'a karşı direnen işçilere TKP'den dayanışma ziyareti

Malatya ve Elazığ Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) şantiyelerinde çalışan İnşaat-İş Sendikası üyesi işçilerin İstanbul Maltepe’de bulunan Piazza AVM önünde başlattıkları direniş 6. gününde devam ediyor.

Türkiye Komünist Partisi üyeleri, aldığı kamu ihaleleri ile servetine servet katan Rönesans Holding’e karşı mücadelelerini sürdüren işçileri ziyaret etti.

Ziyaret sırasında ”Boyun eğme emeğine sahip çık”, ”İnşaat işçisi yalnız değildir”, ”Yaşasın sınıf dayanışması” sloganları atıldı.

'Bu sömürüye karşı birlikte mücadele etmeliyiz'

Ziyaret sırasında Patronların Ensesindeyiz Ağı Genel Koordinatörü Selahattin Kural bir konuşma yaptı.

Kural konuşmasında, ”Dışarıda insanlar, işçiler çalışıyorlar ve bir sömürü mekanizması var. Asıl olan gerçekten bu sömürüye dur diyebilmekte. Bir yerde insanlar hak gaspına uğrarken diğer yandan topyekûn sömürülüyorlar. Bu sömürüye karşı birlikte mücadele edilmesi gerekiyor. Bu düzen gerçekten kötü bir düzen. Bu düzenin değişmesi için mücadelemizi büyütmemiz gerekiyor. Biz tekrardan sizlere dayanışma duygularımızı iletiyoruz. Arkadaşlar da belirtmiştir. Bu pazar günü saat beşte Kartal Meydanı’nda “şimdi sosyalizm zamanı” temalı bir miting yapıyoruz. Umarım haklarınızı kazanırsınız ve orada bir kazanım elde etmiş olup hep birlikte onu kutlarız. Sizleri davet ediyoruz. Baretlerinizle, yeleklerinizle, pankartınızla bekleriz” ifadelerini kullandı.

'Bölünürsek aç bölüşürsek tok oluruz'

İnşaat-İş Sendikası Örgütlenme Sorumlusu Deniz Gider ise taleplerini ve direnişteki son gelişmeleri şöyle aktardı: ”Bu süreç yedi aydır devam eden bir süreç. İşçi arkadaşlarımız, üyelerimiz, Malatya TOKİ ve Elazığ TOKİ şantiyelerinde çalışan üyelerimizin de yaklaşık yedi aydır gasp edilen hakları söz konusu. Firma yetkilileri taşeronları sürekli oyalayarak ve işçi arkadaşlarımızın da örgütsüzlüğünü kullanmaya çalışarak süreci soğutmaya çalıştılar. İrtibat kurduk, geldik konuştuk. Dedik burada eylem yapacağız yedi yirmi dört eyleme başladık. Benim için bugün ikinci gün. Sürekli oyalamaya devam ettiler. Biz de eylemimizin çıtasını, direnişin çıtasını yükselttik. Talep ettiğimiz bizlerden gasp edilenler. Yani asgari geçim indirimlerimiz elden alacağımız ücretlerimiz ve ihbar hakkımız olan tazminatımızı istiyoruz. Bu haklarımızı geri alana kadar burada olacağımızı belirtelim. Türkiye’nin dört bir yanında öbek öbek direnişler var, işçi direnişleri var. Bu işçi direnişlerinin ismini tekil bırakmamak lazım. Çünkü bölünürsek aç bölüşürsek tok oluruz.”

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