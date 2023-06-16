Rönesans Holding'e 13 milyar liralık deprem ihalesi

İktidar ile yandaşlar 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketini adeta fırsata çevirdi. Milyarlarca liralık ihaleler yandaş şirketler ve AKP’liler arasında bölüştürülüyor. Deprem felaketinin ardından düzenlenen ihalelerde en büyük dilimi ise Rönesans Holding aldı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, şirket sadece son iki ayda dört devasa deprem konutu ihalesi aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli ise yaklaşık 13 milyar TL’yi buluyor. AKP iktidarı sayesinde her geçen gün serveti katlayarak artıran şirketin aldığı deprem konutu ihaleleri ise şöyle:

Malatya Yeşilyurt’ta inşa edilecek 2 bin 341 deprem konutu için 4 milyar 538 milyon TL,

Hatay Antakya’daki bin 131 deprem konutu için 2 milyar 355 milyon TL,

Hatay Defne’de bin 523 deprem konutu için 3 milyar 89 milyon TL,

Yine Hatay’ın Defne ilçesine yapılacak bin 546 deprem konutu için 3 milyar 184 milyon TL Rönesans Holding’e ödenecek.

Holding, Ankara Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yanı sıra Marmaris Okluk Koyu'ndaki yazlık sarayı da inşa etmesiyle biliniyor. Şirket aynı zamanda da milyarlarca lira kira ödenen tartışmalı şehir hastanelerinin ihaleleri ile birçok kamu kurumunun inşaat ihalelerini almasıyla gündeme geldi. 11 şehir hastanesinden, Adana, Yozgat, Elazığ, Bursa ve İstanbul Başakşehir’de bulunan toplam beş şehir hastanesini Rönesans Holding işletiyor. Rönesans Holding İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin depreme dayanıksız ve çürük olduğu için boşaltılan binalarının yenileme ihalesini aldı. TOKİ, 6 Mart tarihinde “Cerrahpaşa Hastane Yapıları Kompleksi Kaba İnşaatı” adı altında bir ihale düzenledi. İhale kapsamında Rönesans Holding’e bağlı Rec Uluslararası İnşaat Şirketi ile TOKİ arasında 2 milyar 60 milyon TL’lik sözleşme imzalandı.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı’nın düzenlediği Sancaktepe Şehir Hastanesi ihalesini de yine Rönesans almıştı. 14 Mayıs seçimlerine günler kala İstanbul’un tek askeri havalimanı olan, Sancaktepe’deki 4’üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığı’na bağlı Şehit Binbaşı Bülent Bulut Kışlası’na şehir hastanesi yapılması için ihale düzenlendi. Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, “İstanbul Sancaktepe Şehir Hastanesi Yapımı” adı altında düzenlediği ihale kapsamında 19 Nisan’da sözleşme imzalandı. Şehir hastanesinin Cumhurbaşkanlığı Sarayı, MİT Yerleşkesi, Okluk Yazlık Sarayı gibi birçok projenin müteahhidi olan Rönesans Holding’e yaptırılacağı açıklandı. Bakanlık kasasından Rönesans’a ödenecek para ise tam 16 milyar 138 milyon TL olarak açıklandı.

Ülkenin en zengin 9. ismi

Forbes listesine göre, Türkiye’nin en zengin dokuzuncu ismi Rönesans Holding’in sahibi Erman Ilıcak. 2023 yılında Forbes tarafından açıklanan Türkiye’nin en zenginleri listesinin dokuzuncu sırasında yer alan Ilıcak’ın 2,3 milyar dolar serveti olduğu belirtildi.