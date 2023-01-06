Romanya'dan Raytheon'a 208 milyon dolarlık füze savunma sistemi ihalesi

ABD'li havacılık ve savunma şirketi Raytheon Missiles and Defence, Romanya'dan 208 milyon dolardan büyük bir "Kıyı Füze Savunma" ihalesi aldı. Şirketten yapılan açıklamada, ihalenin tam büyüklüğü 208 milyon 736 bin 138 dolar sabit fiyat olarak belirtildi.

Romanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, projedeki çalışmaların yüzde 60'ının Norveç'in Kongsberg ve yüzde 34'ünün ABD'nin Arizona eyaletindeki Tucson'da gerçekleştirileceği ifade edildi.

Açıklamada, ABD'nin başkenti Washington'daki Washington Navy Yard'da bulunan Naval Sea Systems Command'ın projenin müteahhitlik faaliyetini aldığı kaydedildi.